男星高以翔出生富裕家庭，外型高挑帥氣，個性低調溫暖，卻在去年11月參加陸綜《追我吧》意外猝死，他生前的圈外女友Bella的動態也成為外界的關注焦點。22日凌晨，她在個人社群平台曬出兩人的親密合照，透露今天是高以翔的36歲冥誕，同時感性喊話：「謝謝你愛我、寵我、包容我、保護我。」

Bella準時在22日為高以翔獻上祝福：「Happy Birthday to the brightest star in my universe（祝我宇宙中最亮眼的星星生日快樂）」同時曝光10張情侶合影，深情凝視、親吻、捏臉、擁抱等，不難看出他們的感情有多緊密。

同時，Bella也在限時動態PO出兩人的相處細節，每年的生日她都會親自為高以翔設計一頂帽子，由於兩人都是9月的處女座寶寶，9便有了不一樣的意義；如果生日那天無法到場陪伴，Bella也會送上訂製蛋糕，讓高以翔覺得女友有在身邊。

如今相愛的小倆口天人永隔，Bella仍真誠的為摯愛送上生日祝福，PO出過往的恩愛點滴，感性的喊話：「謝謝你愛我、寵我、包容我、保護我，讓我鬧你、逗你。一點都不用擔心我，我有踏實的過日子，是真的打開我的心在生活。」、「今晚我們夢裡見，晚安，生日快樂寶貝。」

(中時新聞網)