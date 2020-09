男星高以翔出生富裕家庭,外型高挑帥氣,個性低調溫暖,卻在去年11月參加陸綜《追我吧》意外猝死,他生前的圈外女友Bella的動態也成為外界的關注焦點。22日凌晨,她在個人社群平台曬出兩人的親密合照,透露今天是高以翔的36歲冥誕,同時感性喊話:「謝謝你愛我、寵我、包容我、保護我。」

Bella準時在22日為高以翔獻上祝福:「Happy Birthday to the brightest star in my universe(祝我宇宙中最亮眼的星星生日快樂)」同時曝光10張情侶合影,深情凝視、親吻、捏臉、擁抱等,不難看出他們的感情有多緊密。

同時,Bella也在限時動態PO出兩人的相處細節,每年的生日她都會親自為高以翔設計一頂帽子,由於兩人都是9月的處女座寶寶,9便有了不一樣的意義;如果生日那天無法到場陪伴,Bella也會送上訂製蛋糕,讓高以翔覺得女友有在身邊。

如今相愛的小倆口天人永隔,Bella仍真誠的為摯愛送上生日祝福,PO出過往的恩愛點滴,感性的喊話:「謝謝你愛我、寵我、包容我、保護我,讓我鬧你、逗你。一點都不用擔心我,我有踏實的過日子,是真的打開我的心在生活。」、「今晚我們夢裡見,晚安,生日快樂寶貝。」

(中時新聞網)