前晚美股道瓊指數收跌逾500點，香港恒生指數繼上一日下跌後，22日繼續開低走低。

恒指22日開低111點，報23,839點，再創6月15日以來的逾三個月新低。截至上午10點40分，恒指報23,761.1點，下跌189.59點，跌幅擴大到0.79％。國企指數報9,605.17點，下跌35.25點，跌幅0.37％。

(工商 )