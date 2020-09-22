恒指跌不停 再創逾三個月新低 10:492020/09/22 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前晚美股道瓊指數收跌逾500點，香港恒生指數繼上一日下跌後，22日繼續開低走低。 恒指22日開低111點，報23,839點，再創6月15日以來的逾三個月新低。截至上午10點40分，恒指報23,761.1點，下跌189.59點，跌幅擴大到0.79％。國企指數報9,605.17點，下跌35.25點，跌幅0.37％。 (工商 ) #恒指 #三個月 #新低 #下跌 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 91天期國庫券貼現率 10年新低 04:102020/09/22 金融．稅務 《商情》憂疫情升溫 穀物期價暴跌 10:172020/09/22 財經 《國際經濟》農產品成本上升 南韓八月PPI連三升 09:092020/09/22 財經 A股開低 滬指失守3,300點 10:412020/09/22 財經 暌違七年半 新台幣乍見28 04:102020/09/22 財經要聞 《期貨》三大期指開低 10月台指期下跌32點 09:092020/09/22 財經 國發天使扶植新創 方案精進再升級 04:102020/09/22 產業．科技 《港股》歐美股市重挫 恆指刷新3個月低點 10:342020/09/22 財經 《半導體》旺矽H2動能趨緩 搶市場重整新商機 11:422020/09/22 財經 人民幣中間價大跌277個基點 10:392020/09/22 財經 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 1杯咖啡45家公司遭殃 罰破2.6億 - 財經 台積電2奈米新進度曝光 死敵超車夢碎、半導體巨頭可能反攻？ - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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