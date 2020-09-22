蔡英文總統（中）22日出席「投資歐盟論壇」，脫下口罩準備與來賓合影留念。圖右為經濟部長王美花；左為歐盟經貿辦事處長高哲夫。（鄭任南攝）

蔡英文總統今天表示，雖然世界經濟仍充滿變數，但我們看到的未來的商機和打造台灣的投資機會，台灣已準備好，希望成為歐盟在後疫情時代在各產業最紮實的夥伴，期盼能締結雙邊投資協定，促進雙方的合作關係。

蔡英文今天出席在台灣舉辦的投資歐盟論壇，她說，這是第一次我們可以看到來自歐盟的代表齊聚一堂，與歐洲經貿辦事處共同打造一個投資歐盟的平台，這也是今年第一場最重要的台灣與歐盟的活動。

她說，台灣與歐盟之間有非常紮實的合作基礎，歐盟在台灣投資甚多，台灣企業在歐洲也有多元的投資，像是捷安特等在歐盟都有投資。

雖然現在全球市場還有很多不確定性，但蔡英文強調，台灣還是非常積極，希望能夠拓機商機，世界仍充滿變數，但我們看到的是未來的商機和打造台灣的投資機會，現在全球經濟動盪不安，但台灣已經提出三個重大的投資計畫，希望能穩定投資人的信心。

她說，目前已有超過1兆元的投資回流台灣，創造了9萬多個工作機會，雖然全球經濟成長在今年度會減少5.1％，但是台灣的成長率在今年仍達到1.56％，可說是亞洲四小龍之中最高的，台灣的投資環境仍然十分強健，也希望打造更紮實的基礎。

根據聯合國的報告，在疫情衝擊下，全球FDI（外資直接投資存量）會下降40％，但是台灣FDI從今年1月到7月增加10.5％，蔡英文表示，這顯示國際間認為台灣是安全可靠的投資環境，「我相信歐洲朋友非常同意這樣的看法」。

她說，2019年台灣收到來自歐盟超過一兆元的投資，歐盟也成為台灣最大的外人直接投資夥伴，不僅如此，台灣與歐盟之間也共享自由民主的共同價值，讓我們能彼此互利發展更好的關係。

歐盟未來發展數位的相關議程，蔡英文認為，台灣的ICT產業可以成為歐盟最堅強的夥伴，從AI、資料保護，到5G等等，台灣與歐盟有非常多的領域和機會可以攜手合作共同開拓新的商機。

她說，我們已成立歐盟數位經濟對話平台，讓相關業者能與產業政策對話，也找出六大戰略產業，希望業者能善用台灣現有優勢，這六大產業與歐盟的政策是一致的，也指引未來發展藍圖。

在後疫情時代，蔡英文表示，台灣與歐盟雙方可以在醫療等產業合作，台灣也非常樂意與歐盟合作，像是口罩等醫療戰略投資的製造，相信歐盟與台灣加強合作對彼此都有利，台灣已經準備好要希望成為歐盟在醫療等產業最紮實的夥伴，如果能夠締結雙邊投資協定，她相信會成為非常堅強的基石，台灣在投資方面已作了非常努力，希望能促進雙方的合作關係。

蔡英文總統（右）22日出席「投資歐盟論壇」，合影時簡短的與歐盟經貿辦事處長高哲夫交換意見。（鄭任南攝）

蔡英文總統22日出席「投資歐盟論壇」，在致詞與合影後走下台離去，向場來賓揮手示意。（鄭任南攝）

(中時 )