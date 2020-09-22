日系外資針對聯詠出具最新研究報告指出，看好LDDIC(大尺寸DDIC)和SoC將是聯詠2021年的增長動力，將聯詠(3034)將評等由中立調升到買進、目標價則由327元降到297元。

日系外資表示，先前認為美國對華為的禁令會損害聯詠的產品，因此，曾在5月調降聯詠評等，但目前看到聯詠第三季營運受到TDDI和SOC(系統單晶片)的有力推動，且在8月的法說會時，聯詠也將其OLED風險計入了成本，也就是說，聯詠在LDDI仍有上升空間，SOC業務可望再帶動第四季度和2021年前景，故將聯詠評等由中立調升到買進，惟還是將其目標價由327元降到297元。

日系外資表示，聯詠已成功提高了LDDIC和TDD的價格，主要是因為聯電的80/90奈米價格降低10%以反映更高的代工成本，這將有助於擴大利潤，此外，晶圓的供應緊張將有助於聯詠進一步發展，鞏固了其領先地位，因為與同業相比，聯詠將獲得了更多的產能，這種情況有點類似於2018年下半年，當時聯詠超過新思以及敦泰(3545)，成為聯電(2303)晶圓供應量最大的TDDI廠商。

日系外資表示，LDDIC和SoC將是聯詠2021年的增長動力，聯詠第二季的LDDI銷售已經慢慢恢復，季度增長20%，但仍比2018年同季度高峰下降10%，有鑑於三星的外包和聯詠的規模優勢將有助於市占率增長，預測由於價格上漲，2021年的LDDI銷售量將增長17%，利潤率將從20%水準提高到逾20%的高水平，且得益於電視SOC的份額，其SoC領域在2021年將繼續增長10%。

(時報資訊)