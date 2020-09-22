繼推出「匠土司」、「極鬆餅」兩大品牌後，全家便利商店(5903)9月23日再發動第三個品牌「滿餡麵包」，今年上半年全家鮮食營收表現亮眼，其中白金表現較前年成長近10%，在三大白金天王到位後，將全力搶攻麵包白金市場。

台灣烘焙業年產值高達600億元，全家便利商店觀察，滿餡麵包源自於日本，在超商與麵包店長年販售，鵝蛋形狀、夾入各式甜鹹餡料的麵包，因其變化多、簡便製作，素有日本國民麵包之稱，看好此類型麵包口味變化性和市場潛力，「全家」旗下福比麵包廠獨家研發，去年10月推出至今創下銷售200萬個好成績。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，今年上半年鮮食營收表現亮眼，其中白金表現較前年成長近10%，成長主力來自於福比麵包廠開發市場差異化商品，以「匠土司」、「極鬆餅」兩款明星麵包，成功養成全家的忠實「麵包粉」，「匠土司」系列自去年4月品牌發動不到一年半已銷售超過3200萬個；極鬆餅品牌自今年4月推出至今持續熱銷，帶動去年同期業績翻倍成長。

看好白金市場的多元性發展，繼推出「匠土司」、「極鬆餅」兩大品牌後，全家便利商店再推出「滿餡麵包」系列，象徵「全家」白金第三塊版圖到位，未來將以「匠」、「極」、「滿」三大天王全力進攻白金市場。

黃正田說，從銷售資料發現，匠土司受家庭客青睞，極鬆餅攻佔女性消費者的甜點胃，而滿餡麵包則是以口感豐富、具份量感吸引不少男性客群，近一步分析顯示，購買滿餡麵包的消費者最在乎豐富餡料與滿足感，由福比麵包廠耗時半年研發，著重在柔系麵糰、雙餡料及完美一口咬角度，打造2.0版本「滿餡麵包」系列，讓消費者每一口都吃得到滿滿餡料。

據「全家」統計，滿餡麵包自去年推出以來，其中草莓口味一個月就熱賣30萬個，成為最暢銷的滿餡麵包口味，花生口味也不惶多讓，為暢銷口味前段班常勝軍，此次精進打造2.0版滿餡麵包，以職人精神研究適合台灣人一口咬的完美5公分寬度，並改良麵包形狀從兩端較尖的鵝蛋形調整為橢圓形，讓餡料更飽滿、口口都吃得到，首波推出花生、草莓兩款經典口味，採用雙餡料、內餡吃得到的顆粒感，讓口感層次更多元。

全家便利商店8月合併營收為77.3億元，年成長12.81%，累計1至8月合併營收為564.63億元，較去年同期成長10.43%。

截至109年8月31日止，全家便利商店總店舖數達3701家。

全家表示，9月營運重點在於掌握開學季的商機，鮮食、霜淇淋、麵包也都將陸續推出話題新品，中秋預購也將進到最後衝刺階段，皆可望驅動整體業績。

(時報資訊)