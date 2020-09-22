谷歌旗下的Google Pay周一宣布與Visa和銀行業者合作，在其平台推出新服務，讓使用者可以依靠手機上的NFC進場通訊功能來進行信用卡服務和達成交易。谷歌將讓用戶使用安卓裝置的NFC功能，在250萬個Visa購物地點進行無接觸交易。

該功能目前僅為Axis銀行和SBI銀行的信用卡合作，與Kotak和其他更多家銀行的合作將很快進行。

谷歌讓安卓使用者可以透過安置在手機上的數位符碼化(digital token)，為其支付使用信用卡服務，而不用拿出實體的信用卡或借款卡。

Google Pay印度主管表示，希望新功能能鼓勵使用者進行更安全的交易，同時擴展線上和線下的商品交易規模。該項服務同時亦與線上購物商合作，提供更多本地的、無縫的和一次性密碼(OTP)的體驗服務。

除了超過250萬個Visa購物地點，新服務也讓使用者在超過150萬個QR碼支援商家進行掃描和支付，用戶可以在Google Pay的帳單中以信用卡支付。

(時報資訊)