外資自7月以來陸續減持可成(2474)，持股比由5月中的6成一路減持至9月21日的49.58%。可成股價也從2字頭跌至1字頭，今早最低價甚至逼近今年3月中的低點173元。

金屬機殼廠可成在今年8月中宣布處分間接投資的中國公司，包括可勝科技（泰州）、可利科技（泰州）的百分百股權案予藍思科技集團，交易價金全數以現金支付，交易金額為14.27億美元（約新台幣420億元），預計年底前完成所有程序。可勝與可利佔了2019年營收約40%，主要從事各式合金的生產、銷售與開發，為業界領先的智慧型手機金屬機殼領導廠商，提供客戶整合關鍵技術與製程的全方位解決方案。

市場憂心可成營收因出售泰州廠而遞減，股價由206元一路下跌。但公司強調，將在海內外尋找符合公司利益的投資併購機會，進行多元化布局，加速投入如5G、車用零組件及醫療等新領域的發展。

外資法人也認為，可成屬高股息概念股，現金充沛財務健全。外資減持主要是看到營收因出售泰州廠下滑，但只要可成確定投入新領域的併購案有眉目，出脫持股的外資可望再進行回補。

(時報資訊)