三竹(8284)自有品牌「三竹股市APP」建置「新聞匯流」專區，提供20家媒體的文字網路新聞，即日起功能升級，首波與民視、TVBS、鉅亨網合作播送影音新聞，三竹更取得合作媒體的財經節目播映權，一個APP將股票、基金資訊一把抓。

三竹股市APP去年3月推出「新聞匯流」功能，與各大媒體合作，導入網路文字新聞資訊並整合在同一個瀏覽空間，方便投資人即時閱讀，媒體也能從中獲取更多點閱率。

根據三竹統計，三竹股市APP的新聞匯流功能開通後，108年全年點閱次數近8300萬次，今年3月股市動盪，投資人更關心財經資訊，單月點擊次數就高達1350多萬次，顯然使用者以APP看盤時，還有瀏覽新聞的需求。

由於影音也是現代人不可或缺的資訊來源，三竹決定升級三竹股市APP的功能，第一波與民視、TVBS及鉅亨網合作，投資人只要在三竹股市APP的「新聞匯流」專區，找到「影音內容」分項，就能觀看影音訊息，新功能即起上線，中視、三立等媒體製播的影音內容也將陸續更新。

(時報資訊)