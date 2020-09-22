台中市府23日在市政會議宣布「新」公車政策，明年1月1日開始落實新公車優惠，除了來台中市就學的學生，將排除非台中市民的雙十公車免費優惠。（盧金足攝）

台中市府23日在市政會議宣布「新」公車政策，明年1月1日開始落實新公車優惠，除了來台中市就學的學生，將排除非台中市民的雙十公車免費優惠，市長盧秀燕表示，這是市議會的建議，經評估後排除非台中市民搭公車的優惠，今年1月推出雙十公車，超過10公里最高僅收10元的優惠，非台中市民不能享受優惠。

交通局長葉昭甫今日在市政會議專案報告，明年起將推出的免費公車政策，優惠政策調整、乘車優惠方案、交通卡申請流程及規劃、效益分析等，有效運用市府資源，促進大眾運輸均衡發展。

葉昭甫說，市民仍會享受到一樣的雙十公車優惠，此外，考量到台中市，有很多外地的學生到台中市來就讀，所以這部分還是會保障這些非設籍在台中市，但在台中市就讀的學生對優惠公車使用需求，學生同樣會享受到交通相關的雙十優惠。

交通局指出，公車優惠改變是市議會的建議 ，這個政策還有配套必須要並行，透過電子票證機制，落實驗證台中市民的資格認定，更便利化，避免市民需要花很多時間。

葉昭甫說，各區公所提供窗口，學生上學比較沒有時間，會在推動校園巡迴申辦驗證，10月份就開始會陸續的在不同區域實施，相關的驗證公車卡到11、12月就會落實。

葉昭甫強調，一年台中市搭車人次達一多人次，大概平均30％為非台中市民，依這個比例來看，在相關經費可以省到20到30％左右的預算。

(中時 )