統領富少翁華利在立委貪瀆案中擔任白手套角色。（中時資料照）

立委集體貪瀆案昨（21日）偵結，蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇及前立委、時力黨主席徐永明等12人，被依貪汙等罪起訴，北檢更痛批蘇震清等4名立委，淪為李恒隆以金錢豢養的家臣。檢調掌握案情的關鍵在於長期監聽相關人士，尤其是李恆隆與好友翁俊治「二個老人家的對話」，幾乎可說是不設防，不但用「小姐」稱呼蔡英文總統，更大聊特聊買網軍、行賄立委細節。

立委集體貪瀆案，檢方查出，2012年初，李透過時任立委的蔡煌瑯，引介認識經濟委員會立委蘇震清，李認為要制衡徐旭東，需立委幫忙，表示會給金援。蘇遂施壓經濟部同意召開臨時股東會，李在日本料理店交付50萬元支票給蘇，9年來陸續收賄2580萬。

據悉，檢調從2015年起就開始監聽李恆隆，發現李恆隆常和好友翁俊治（白手套翁華利之父）在電話中聊天。據鏡週刊報導，兩個老人聊天完全不設防，在談話中不斷以「小姐」稱呼蔡英文總統，聊到試圖找人傳訊息給小英政府，希望經濟部別替特定財團護航。

李恆隆還聯繫前外交部長陳唐山，希望陳向蔡英文表達此案的嚴重性，事後他還對翁俊治炫耀：「老ㄟ（指陳唐山）剛從紐西蘭回台……他說會幫忙跟小英講。」但最後並無下文，北檢也認定無對價關係，對陳唐山不起訴。

李非常在意公聽會，在電話中不但大聊行賄立委細節，還說找網軍希望拉高網路聲量、並透過媒體高層協助郭克銘帶動與論風向。但最終公聽會媒體報導不如預期，李恆隆氣得用三字經大罵郭克銘。

(中時新聞網)