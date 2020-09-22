大陸日前公布《不可靠實體清單規定》，但至今未有列明相關企業名單。美國《華爾街日報》周一（21日）引述消息指，北京仍在討論何時公布名單，有部分官員擔心，現時公布可能會令美國採取更嚴厲的行動，建議待11月美國大選後再公布。

報道引述知情者指，陸方首次開始編制清單時，曾研究中國科技公司對美國供應商的依賴程度。知情者指，中國副總理胡春華近幾個星期領導跨部門小組加快制定清單，要求商務部及國家互聯網信息辦公室等提供有可能列入黑名單的企業名稱；但副總理劉鶴則主張，應等到美國大選後再公布。

知情人士透露，商務部及國家互聯網信息辦公室提交的清單中，都包括華為的競爭對手之一、美國互聯網設備製造商思科系統。報道又指，不少陸方人士期望民主黨總統候選人拜登當選，以緩和兩國當前的緊張關係。北京一名高級政府顧問表示，至少各方可在拜登的多邊機構框架下合作。

(中時 )