美股本周一(21日)再度陷入動盪，盤中更一度大跌逾900點，雖科技股在尾盤急拉，讓道瓊指數跌幅收斂至下跌509點，但標普500指數卻面對2月以來首度4個交易日下挫的困境，摩根士丹利股票首席策略師 Mike Wilson報告指出，美股牛市依然健在，但代表科技股的那斯達克指數將大幅修正20%，就目前態勢來看，跌幅僅達一半。

據Business Insider報導，追蹤那斯達克100指數的ETF QQQ，上周五(18日)總繼淨匯出35億美元，創2000年10月以來單日最大贖回潮，投資人瘋狂拋售科技股，顯示市場對於科技股前景的擔憂劇增。Mike Wilson表示，美股正面臨本波牛市以來最大的修正區間，儘管不代表牛市就此告終，但速度會趨緩，主要是上漲的動力衰竭，加上修正潮的第二波走勢正在到來。

由於美國國會對於新一輪經濟刺激法案遲遲未有共識，美國聯準會(Fed)不斷敦促民主共和兩黨放下歧見，讓美國經濟復甦力道能獲得支持，但預料短期內無法達成共識下，市場對於前景產生擔憂，才會引來第二波修正到來。

從標普500指數9月2日未能突破長期壓力線來看，成為這次修正的觸發點，相對來看，從今年3月底以來獨強的那斯達克100指數終於走弱，這次修正正是「那斯達克100/標普500比」跌破50日均線，若後續漲勢未能收復失土，Mike Wilson認為，那斯達克指數將從目前水準再跌12%，修正從高點計算將達23%。

至於先前美股漲勢，太多投機行為入場，若這波修正讓這些投機部位，美股牛勢才有續漲的支撐點。

(中時新聞網)