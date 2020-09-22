面對中澳關係持續緊張，中國資通訊設備大廠華為宣布將持續削減在澳洲的員工人數與投資。

澳洲媒體「Australian Financial Review」引述華為澳洲分支主管Jeremy Mitchell稱，該公司將繼續裁減當地員工數量與投資。

Mitchell表示，自從澳洲政府以國家安全為由，在2018年禁止華為成為當地5G網路設備供應商後，該公司已經減少1,000名高技術及高薪的職位，令公司的員工數由1,200人降至不到200人。他相信，2021年的員工數將繼續減少。Mitchell又指，華為原計畫在當地投資1億澳元以設立研發中心，該計劃已經終止。

不僅如此，華為在上月還表示，由於商業環境不佳，將提前一年結束對一家澳洲橄欖球聯賽俱樂部的贊助。

2020年澳洲和中國的外交關係急遽惡化，之前澳洲呼籲對新冠疫情的來源進行獨立的國際調查。此舉激怒中國，此後中國禁止進口澳洲牛肉，並對澳洲大麥徵收反傾銷關稅，啟動對澳洲葡萄酒的反傾銷調查。

(工商 )