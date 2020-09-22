雙十連假 海關不打烊 11:042020/09/22 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署台北關表示，為維持2020年國慶連續假期期間（2020年10月9日至11日）入出境旅客及進出口貨物通關順暢，台北關採取24小時通關服務，旅客行李由稽查組或松山分關辦理；快遞及機放貨物由快遞機放組、竹圍分關或松山分關辦理。 此外，一般進、出口（含保稅）貨物通關案件，於連續假期期間，每日上午8時30分至下午4時30分，由快遞機放組快遞一、二課、松山分關業務課及竹圍分關業務一課、儀檢課辦理，視同正常辦公時間，無須事先申請，而且免收特別驗貨費及特別監視費。 (工商 ) #雙十 #連假 #海關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 假碰瓷真詐財 這兩人一年得手400萬 10:292020/09/22 社會 相互開第1槍 關台廠解雇600人 04:102020/09/22 財經焦點 陸LPR連5月不變 貸款利率仍下行 04:102020/09/22 產業財經 暌違七年半 新台幣乍見28 04:102020/09/22 財經要聞 《國際經濟》農產品成本上升 南韓八月PPI連三升 09:092020/09/22 財經 女靠快遞APP販毒 買賣方全栽了 04:102020/09/22 地方新聞 烤肉月餅聰明吃 中秋月圓身不圓 04:102020/09/22 地方新聞 徐乃麟證實熊熊情變 批幕後黑手「應該繩之以法」 08:402020/09/22 娛樂 中鋼終結連9虧 8月賺1.75億 04:102020/09/22 證券．權證 連假到宜花 客運鐵路推好康 04:102020/09/22 地方新聞 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 電池日前夕馬斯克放壞消息 特斯拉盤後股價狂瀉6％ - 財經 阻美追殺 陸砲火集中半導體 老謝曝台3慘業撿到槍 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 學起來！有錢人的3個招財秘密 變身金錢磁鐵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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