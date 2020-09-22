財政部關務署台北關表示，為維持2020年國慶連續假期期間（2020年10月9日至11日）入出境旅客及進出口貨物通關順暢，台北關採取24小時通關服務，旅客行李由稽查組或松山分關辦理；快遞及機放貨物由快遞機放組、竹圍分關或松山分關辦理。

此外，一般進、出口（含保稅）貨物通關案件，於連續假期期間，每日上午8時30分至下午4時30分，由快遞機放組快遞一、二課、松山分關業務課及竹圍分關業務一課、儀檢課辦理，視同正常辦公時間，無須事先申請，而且免收特別驗貨費及特別監視費。

(工商 )