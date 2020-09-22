台南市警一分局員警劉瓔霆、廖晏霆日前協助民眾返家。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市警一分局員警日前接獲報案，稱轄區內東安路巷弄裡，有名乘坐輪椅的老翁需要協助，警方到場了解後，男子供稱自己出門購物時，突然意識模糊且有類似失憶的狀況，所幸警方利用行動電腦辨識男子身分後，安全地護送返家。

南市警一分局莊敬派出所員警劉瓔霆、廖晏霆19日20時許接獲110報案，稱轄內東安路巷弄內，有名乘坐輪椅的民眾亟需警方到場協助了解。劉、廖2員到場後，發現該名年約40至50歲的男子坐在輪椅上，對於員警的關懷提問皆無法清楚回答，且身上未攜帶任何證件，疑似有失憶狀況。

所幸員警透過行動電腦載具辨識男子身分後，順利查出身分與住處，員警就推著輪椅護送老翁返家。男子自稱，自己原本從住處出門到東安路的小北百貨購物，但因本身曾中風的緣故，在購物完後意識忽然不清，遂停留在路旁休息，所幸有熱心員警陪同才能記起回家的路。

莊敬派出所長黃祥賓表示，員警劉瓔霆、廖晏霆對工作抱持熱忱、積極的態度，並秉持著同理心，且善用智慧科技系統，協助返家，雖當事人表示感謝之意，卻是人民保母應盡之本分，不足掛齒。

黃祥賓同時呼籲，各分局均有提供老人指紋捺印服務，若家中或社區中有年邁長輩可加以利用，避免在路上迷路時，無法找到回家的路，如有需要的民眾可親至第一分局偵查隊（台南市東區崇善路740號）或電洽附近各派出所辦理；另，市府相關單位可申請警政愛心手鍊，預防日後長者走失時，員警可立即聯絡家屬，避免意外發生。

(中時 )