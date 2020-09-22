國光客運。（國光客運提供）

新竹2020台灣設計展即將於10月1日起跑，正好與中秋、雙十兩大連假重疊，有多達7天放假日。國光客運今日祭出優惠方案，提供平均85折票價優惠，期盼吸引民眾搭乘大眾運輸赴新竹逛設計展。

國光客運往返新竹的班次，有1822線（台北-新竹）、1804線（基隆-新竹）、1865線（林口-新竹）及1866線（台中-新竹）。國光新竹轉運站長張瑞章說，其中以台北往返新竹1822線班次最密集，假日每隔15至25分鐘即發一班車，約1.5小時即可抵達，連假優惠票價僅110元，是原價135元的81折、高鐵票價38折，直達市中心設計展會展，省去轉車麻煩。

新竹火車站後站區的國道客運新竹轉運站，為此次台灣設計展會場之一，設有醒目超大型「新竹獸」充氣裝置，將成為拍照打卡熱點。

張瑞章說，建議以主展區新竹公園為出發點，展開一日遊行程，可沿著貫穿三大展區的2公里步行軸線，前往市立動物園、鐵道文化公園、市立美術館與火車站前舊城區等據點，沿途可見主視覺「新竹獸」蹤影，必要時也可搭循環接駁車銜接各大展區，比自己開車還省錢省力省時。

張瑞章說，新竹舊城區城隍廟一帶好吃好買，可列為一日遊終點站，很多超過五十年的老字號小吃攤可供選擇，除米粉、貢丸與肉圓等三大代表性小吃，還有排隊名店潤餅與鴨肉飯，尤其大推後者酸酸鹹鹹的「炒鴨血」，是新竹在地人的必點菜色。

(中時 )