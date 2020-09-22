新莊區長林煌源率隊維護新莊中原路清潔(新莊區公所提供／戴上容新北傳真)

新莊中原路人行道破損、汽機車違停嚴重，下水道還散發噁爛臭味，引發髒亂惡臭遭民眾投訴；區公所、工務局養工處致力維護環境，9月15日打掉店家私設路障，然而該地仍有人行道不平、清潔問題，新莊區長林煌源22日親率團隊到場清潔，令民眾直呼「真是用心！」。

新莊中原路日前遭民眾投訴，人行道破損嚴重、路桿林立，標誌倒掛也無人聞問，路過必須不斷拐彎閃躲，還常常被凸起的人行道絆倒，用餐時間汽機車違停到馬路上，地下道還飄出噁爛氣味，居民只能掩鼻在馬路與車爭道，險象環生。

新莊區公所指出，該地經通報後，已經清除店家私設路障，並已將歪斜路牌取下，22日新莊區長林煌源親率工務課、環保隊到場清理環境，環保隊員打開水溝蓋，清出大量煙蒂、穢物，區長林煌源更細心檢視環境，不僅環視店家垃圾桶，要求清潔。

林煌源也要求工務課務必維護人行道平順順暢，維護民眾走在路上權益；附近居民看在眼裡，讚嘆直呼「區長真是細心！從微小『行的安全』，為新莊民眾把關，希望用餐、路過民眾不再亂丟垃圾」。

(中時 )