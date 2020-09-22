許多人為了避免夜尿，睡前總是不敢喝水，沒想到醫師表示，其實睡前喝一杯水不但有益健康，還讓人容易熟睡，日本人甚至把睡覺時放在枕頭旁邊的水稱為「寶水」，顯示睡前喝水，對良好的睡眠品質很重要。

日本50大名醫之一福辻銳記，在「深短睡眠：讓你早晨就強健的根本」一書中指出，睡眠時汗腺功能會活化，通常會流一杯到兩杯的汗水，體溫也會因為流汗而下降，因此得以保有深層的睡眠；不過流了那麼多汗水，同時也代表體內的水分減少，尤其夏天水分攝取不足的人，更容易在睡眠時呈現類似脫水的狀態。

福辻銳記表示，就寢期間一旦發生脫水狀態，就會妨礙熟睡，醒來時也可能感覺到身體不適，因此他建議就寢前喝一杯水先補充水分，預防在睡眠中出現脫水狀態；至於就寢前鮮少喝水的人，可以在枕頭旁邊放一瓶水，醒來的時候先喝一杯水。

此外，福辻銳記在書中也提到，如果想要早上早點起床，可以增加水分的攝取量，自然會在鬧鐘響之前產生尿意而自動起床；相反的，如果想睡晚一點，睡前就稍微控制一下水分攝取量，如此一來，更能安穩地睡個好覺。

(中時新聞網)