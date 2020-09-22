台北地檢署偵辦立院收賄案，意外發現疑有「內鬼」提前放消息出去，針對外傳府方早知搜索，通知蘇家叔姪有人在查，總統府發言人張惇涵表示，該報導內容係為杜撰，絕非事實。對於未經確實查證下，便指控總統府事前掌握並告知涉案人員相關訊息，總統府表達強烈抗議。

台北地檢署偵辦立院收賄案，意外發現立委蘇震清、前太平洋流通公司董事長李恆隆等人提前獲知被檢調盯上，還想滅證脫罪，檢方不排除內鬼所為，已另案偵辦調查。

《毅傳媒》更報導，總統府早在檢調發動搜索前2周便獲知消息，還找來蘇嘉全、蘇震清叔姪倆進府內，提醒他們：「有人在鬥你們。」、「該處理的處理一下！」而這個「有人在鬥」的有人，直接點名為行政院院長蘇貞昌。

對此，張惇涵表示，該報導內容係為杜撰，絕非事實。對於相關司法案件，總統府的立場都始終明確，就是尊重並支持司法，嚴查嚴辦。對於該文在未經確實查證下，便指控總統府事前掌握並告知涉案人員相關訊息，總統府表達強烈抗議。

他說，總統府尊重司法，不會也不可能涉入司法偵辦之個案，該報導所謂府方在「搜索前2周便獲知消息，還找來蘇嘉全、蘇震清叔姪倆進府」、「總統府高層列席」等情事，以及所謂「大亂鬥」說法，完全是記者憑空捏造。

張惇涵強調，蘇前秘書長先前業已請辭獲准，並支持司法單位放手偵辦。總統府對本案之立場始終清楚，就是尊重司法、嚴查嚴辦。也盼媒體報導前應確實查證，並期盼各界勿以訛傳訛。

(中時 )