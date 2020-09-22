在放空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）指控引進裙帶關係及涉嫌詐欺後，電動卡車新創公司Nikola創始人Trevor Milton辭去執行董座職務，受此打擊，周一Nikola股價一度暴跌30%，終場收跌19.3%，為27.58美元，較6月創下的歷史高點94美元跌逾70%。

Milton在辭職信中表示這是一個艱難的決定，並強調將對這些不實指控為自己辯護。在創始人辭任董事長後，券商RBC將Nikola的目標價大砍28美元，降至每股21美元。亟欲挽回投資人信心的Nikola已立即指派另一名董事、亦為通用前副董葛斯基（Stephen Girsky）接任董事長。

兩周前在通用汽車（GM）宣布入股Nikola後，放空機構興登堡研究出具一份嚴厲的報告，指控有足夠證據顯示Nikola與其創始人Milton在該公司專有技術上的宣傳造假，刻意營造一場誤導投資人的騙局，興登堡並指控Milton任命其兄弟Travis領導公司某部門，但此人對該部門並無任何充分的產業經驗。

(時報資訊)