曲婉婷今上午發文。(圖/翻攝自曲婉婷Wanting微博)

歌手曲婉婷過去以成名曲〈我的歌聲裡〉走紅,2014年她擔綱公職的母親張明傑因涉嫌貪汙被捕,牽扯金額高達約17億台幣,當時檢方甚至建議處死刑。如今張明傑被押6年,遲遲無法重見天日,曲婉婷今上午發文,感嘆說始終相信正義,「相信人間定有道、有法、有青天」。

張明杰先前是哈爾濱市發改委副主任,6年前傳出她因涉嫌貪汙、受賄、濫用職權及賤賣國產等,被檢警帶走囚禁,張明傑原以涉嫌貪汙、收賄、濫用職權三罪名被起訴,後來檢察院改以涉嫌濫用職權、收賄兩罪名起訴張明傑,不見刑責較重的貪汙罪,引來網友虧:「打點好了嗎」。

而媽媽出事後,曲婉婷也被酸早年到加拿大留學的花費正是母親手中贓款,張明傑的律師澄清,曲婉婷2000年到加拿大留學,張明傑第一起犯罪發生在2009年,「從時間上看,曲婉婷早於母親案發生前9年已經留學,留學款與案件並無關係。」

今上午曲婉婷不捨母親,再度發文說:「6週年無果,繼續努力,保持一顆相信正義的心,相信人間定有道、有法、有青天 I miss you so much. Sending you so much love」,網友回應:「正因為人間有道、有法、有青天,所以攫取別人血汗的人一定不會有什麼好下場」、「加油,相信妳」、「希望貪官早點伏法」、「相信法律相信公平相信正義,你會等到的」。

(中時新聞網)