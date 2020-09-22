行政院長蘇貞昌今天到立法院做施政報告，不過遭到國民黨佔領議場杯葛。國民黨團總召林為洲指出，蘇貞昌與內閣官員面對立委質詢，蘇貞昌竟然壓下備詢台麥克風，阻擋官員回應，完全不尊重立委問政，蘇貞昌必須先道歉，不道歉不准上台。

林為洲表示，2012年7月5日國際食品法典委員會(CODEX)通過瘦肉精萊克多巴胺之最大殘留容許量標準，成為管理萊克多巴胺的國際準則。馬前總統於2012年時，依照國際標準，提出牛豬分離政策，只允許30個月齡以下美牛進口，豬肉則始終維持萊克多巴胺零檢出禁令。

國民黨立委霸占發言台與官員席，要求行政院長蘇貞昌先道歉再報告。（姚志平攝）

林為洲指出，2012年7月25日民進黨委員在立法院全部投下30月齡以下美牛進口的反對票，到了2016年時，還是反對含萊克多巴胺美豬進口，2020年8月28日蔡英文總統以一紙行政命令，直接宣布2021年含萊克多巴胺的美豬 (含內臟)以及30個月齡以上美牛都可以進口，從原本的反對，變成美豬美牛全餐，態度大轉變，完全不顧及人民健康。

林為洲也指出，日前蘇貞昌面對立委質詢，蘇院長竟然壓下備詢台麥克風阻擋官員回應，完全不尊重立委問政，請問民進黨要不要道歉？林為洲要蘇貞昌先道歉再報告，農委會主委陳吉仲下台，蘇貞昌選舉騙神明，用萊豬騙人民。

(中時 )