英國愛丁堡一名68歲老婦，45年前在醫院產下1子，不料孩子出生7天就夭折，成了她一生永遠的痛，多年來常到兒子的墓前陪伴，不料3年前開棺時赫然發現，裡面竟然「空棺」，不見兒子的遺體，這才驚知兒子的死都是騙局，立誓一定要找出真相。

據《每日紀事報》報導，這名年近7旬老婦瑞德（Lydia Reid），當年在皇家愛丁堡兒童醫院，產下一名男寶寶，沒想到兒子出生7天後就夭折，蕾德傷心欲絕，只好拜託當地殯葬業者將兒子安葬。

只是，瑞德心中一直有個疑問，她回憶，當年醫院告知她兒子夭折，可是確認遺體時，醫院給她看的是一個金髮嬰兒，但自己的兒子卻是棕髮，而且醫院給她看的遺體，比出生7天的兒子大很多，當時就質疑醫院是否搞錯了。但院方卻以她患了嚴重「產後憂鬱症」（post-natal depression）與極度虛弱，沒把她的懷疑當一回事。

2001年英國驚爆有兒童醫院的醫師，盜賣夭折孩童器官。瑞德懷疑夭折的兒子也是受害者之一，於是向當地相關單位爭取多年後，終在3年前獲得同意，請法醫到公墓開棺相驗，沒想到挖出來的竟是「空棺」，裡面只有1條嬰兒用披肩、1頂帽子、1個十字架與1個姓名標籤，沒有發現任何遺骸。

據了解，當年為瑞德生產的醫師，1988至1995年間在未經家長同意下，擅自摘取夭折嬰兒的器官，送往學校進行研究，總數超過10萬起。 當地 警方已成立專案小組調查此案，希望能還給家屬一個公道。

(中時新聞網)