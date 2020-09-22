雖然新冠疫情在美已造成683萬人染疫、近20萬人病歿，但全美新增確診仍持續攀升，加上許多州採取錯誤防疫策略，以及學校被迫開學、人民對於防疫感到厭倦，讓多位專家直言當前疫情宛如世界末日來臨。

據美國有線電視新聞網報導，貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的疫苗學家霍特茲（Peter Jay Hotez）表示，「很抱歉我必須直言，美國恐正處於宛如末日降臨前的非常時刻」，並解釋由於政府不顧某些地區仍具病毒高傳播風險下，強迫學校與大學重開校園，以及缺少告訴人們「要好好戴上口罩」、「保持社交間距」等防疫措施的全國防疫領袖。

阿拉巴馬州立大學傳染疾病研究部主任馬拉索（Jeanne Marrazzo）表示，由於近期新增確診數上揚，加上美國人民對於防疫「普遍都乏了」，人人真的感到厭倦；另外，除了不實訊息之外，美國疾病管制與預防中心（CDC）於21日將防疫指南中的「空氣傳播」移除，也讓外界對於如何確實防疫感到困惑。

CDC對此表示，這是「無心之過」，將尚未通過全面審查並核准等程式下，將「空氣傳播」上傳至其網站，並稱新冠病毒可能停留在空氣中，並隨空氣傳播到超過社交距離的範圍。目前CDC建議仍注明新冠病毒主要為近距離飛沫傳播。

關於全美當前疫情，根據霍普金斯大學追蹤疫情地圖網站指出，截至21日止，美28州在過去一周出現的新增確診比起前一周更高；除了新增確診數之外，檢測後確診率也是關鍵指標之一，而世界衛生組織建議此一數據應該低於5%，但至21日全美有27州超過此一標準。

(中時新聞網)