農田水利會將於10月改制 署長已核定確認 11:282020/09/22 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農田水利會即將在10月1日改制為公務機關農田水利署。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農田水利會即將在10月1日改制為公務機關農田水利署，農委會網站發布人事異動，農委會企劃處處長蔡昇甫調陞為農田水利署署長，該異動自10月1日生效。 至於其他人事異動部分，現農委會農糧署副署長莊老達將調任農委會企劃處處長，該異動自10月1日生效。 而現農委會農田水利處處長謝勝信將調任為屏東農業生物技術園區籌備處主任，行政院上周9月16日也已核定生效。 (中時 ) #農委會 #處長 #水利署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農田水利會將於10月改制 署長已核定確認 11:282020/09/22 生活 邁蜜月期 黨團及個人質詢10分鐘 04:102020/09/22 地方新聞 106年股東會決議無效之訴 發回更審 04:102020/09/22 財經要聞 反對進口萊豬 為食安把關 04:102020/09/22 地方新聞 新型蚵棚可用20年 大幅減少海廢 04:102020/09/22 地方新聞 愛奇藝禁令生效 10月15日終止服務 04:102020/09/22 藝文副刊 「佩芬在追吳怡農」遭怪男騷擾 民進黨發言人超崩潰 09:092020/09/22 政治 大同阻市場派開股東臨時會 21日向法院提出暫時狀態假處分聲請 10:022020/09/22 財經 林啟滄疾呼設冷鏈調節產銷 04:102020/09/22 生活新聞 天然氣接收站工作船擱淺 補正再審 04:102020/09/22 金融．稅務 生活熱門新聞 飛機起飛後空姐拉上布簾？背後原因曝光網喊：太殘酷 - 生活 產檢處女膜仍在！醫支開丈夫揭「驚人真相」 網直喊心疼 - 生活 自己一個人過得更好！如果你有這3個特徵 單身比較快樂 - 生活 爆乳妹站整排 外送員誤闖萬華「摸乳樓梯」：我只是來送餐的 - 生活 高金素梅抗肝癌20年又罹肺病 這4大癌症復發恐更兇險 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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