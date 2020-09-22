農田水利會即將在10月1日改制為公務機關農田水利署，農委會網站發布人事異動，農委會企劃處處長蔡昇甫調陞為農田水利署署長，該異動自10月1日生效。

至於其他人事異動部分，現農委會農糧署副署長莊老達將調任農委會企劃處處長，該異動自10月1日生效。

而現農委會農田水利處處長謝勝信將調任為屏東農業生物技術園區籌備處主任，行政院上周9月16日也已核定生效。

(中時 )