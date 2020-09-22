(摘自蘇逸修臉書)

律師蘇逸修22日在臉書貼女兒國二康軒版地地理科學習講義，針對中國大陸的經濟情況描述為「中國工業廢氣漂至台日韓甚至美國西岸」、「行動支付盛行是因為提款機品質不佳」、「一帶一路製造窮國債務陷阱」、「不願意積極配合簽訂氣候變遷國際公約」等，引起網友熱議。有網友表示失實的太多了，完全不提北京治霾，西部治沙，而且怎麼不寫美國根本已經退出巴黎氣候協定？蘇逸修則回應表示，恐怕不但要自己教歷史還要教地理，「現在家長太難了。」

學習講義雖然不是教科書，但都是學生搭配教科書使用。蘇逸修貼出了康軒版國二上學期第四課「中國的經濟發展與全球關聯」7頁學習講義內容，其中一張地圖「中國霾害來襲」指中國工業廢氣漂至台、日、韓甚至美國西岸，又表示中國的環境問題包括空氣污染、海洋污染已經影響周邊國家。

網友回應表示失實的太多了，大陸現在減碳排放很嚴格，「工業污染物你看北京治霾，西部治沙，全世界植樹造林面積，針對全球氣候環境問題的作為，中國以世界國土面積領先的國家做的比哪個國家差！」台灣現在的空汙主要是因為中部火力發電廠，但反正通通叫大陸揹鍋，也不提美國根本已經退出《巴黎氣候協定》和《京都議定書》。

學習講義中還提到中國積極投資各國、倡議一帶一路是製造窮國債務陷阱，有網友表示，經濟學觀念錯到底，把債權人講得如此邪惡，「所以世界各國購買美債都是在陷害美國囉？」

一位網友表示，大陸對外投資是真的會幫到當地地方建設，雖然也是有拿到礦產開採權。但如果西方投資，不會幫助到當地建設，只會讓當地不思進取，而且還從中獲取利益，從美國對中國的貿易戰就是一個好明顯的例子。「在美國眼裡，你只能當製造中心，不可以當創造中心。西方國家都是這樣子想的，第三世界的國家，不可以成為第一世界的國家。」

(旺報 )