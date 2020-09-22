雜誌《科學人》日前在臉書上刊登農委會廣告文，提到國內禁用萊克多巴胺是因為「萊豬不好吃」，讀者認為該言論不見科學人應有的專業，《科學人》20日也急撤貼文並發表道歉聲明。對此，農委會主委陳吉仲表示，貼文爭議字句非農委會所提供。資深媒體人黃暐瀚直言，下了公務預算，卻不管後續執行，「農委會這樣花錢，等於是瀆職了啊！」

《科學人》日前在臉書刊登一則農委會廣告，內容寫道，「奇怪，明明政府已經同意開放萊豬，為何國內仍禁用萊克多巴胺呢？答案永遠只有一個，萊豬不好吃啊！」貼文提及「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保，為何國內仍禁用呢？當然是為了保有台灣豬競爭優勢，也讓消費者多一種選擇」。這篇文章使讀者相當不滿，認為是在踐踏科學人的專業。《科學人》20日緊急發出道歉聲明表示，廣告有違科學精神，已撤下貼文，並退回廣告費。

對此，陳吉仲昨表示，近期部分有心人士在網路上散播假消息，指國內將開放使用萊克多巴胺給豬隻使用，嚴重影響國內養豬產業，農委會一直以來都有透過下媒體廣告來做重大政策宣導釐清爭議。他強調，農委會僅提供《科學人》政策宣導的重點資訊，如國內不會開放使用萊克多巴胺，絕對沒有提供萊克多巴胺會增加收益、環保及萊豬不好吃等字眼。

黃暐瀚則在臉書提出三點質疑，包括一、當初立院開了好幾場公聽會，陳主委早點去說明，就不會謠言滿天飛，為什麼不去？二、政府下預算，那是納稅人的錢，刊登PO文為何沒有標示「政令廣告」，是想騙誰？三、下了預算，卻不對廣告內容負責，還說不知道科學人會這樣寫？

「給錢刊廣告，卻不管廣告內容，隨便對方寫？真有這樣下廣告？你真的信？」黃暐瀚直言，就算這是真的，下了公務預算，卻不管後續執行，農委會這樣花錢，等於是瀆職了啊！

(中時新聞網)