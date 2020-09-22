7、8月發票即將於25日開獎，財政部提醒，至今5、6月期還有多達7張特別獎（1000萬元）及5張特獎（200萬元）還未領，其中一張才花新台幣2元影印就幸運中獎，呼籲得主快現身，別當過路財神。

財政部表示，5、6月期統一發票共開出16張特別獎（1000萬元）中獎發票，至今仍有7張未領獎，之中有多達4張消費金額在100元以下就中千萬，包括全家新北「板橋光復店」開出的20元茶裏王綠茶發票、統一超商桃園「新楊欣門市」開出的60元立頓巧克力奶茶及大亨堡發票。

以及台北市北投區北投路二段上「八方雲集」開出88元發票，消費內容包括韭菜鍋貼、韓式鍋貼及酸辣湯等，和新竹縣湖口鄉中正路一段「COCO都可茶飲」開出的90元香檸凍飲發票。

其餘3張特別獎（1000萬元）中獎發票，為高雄市楠梓區後昌路上「小北百貨」開出的158元清潔劑發票，彰化縣和美鎮彰新路四段「Smile速邁樂加油站」開出的190元洗車發票，以及遠傳電信開出的2017元雲端發票。

在特獎（200萬元）方面，5張未領發票中，消費金額最小一張才花2元影印就中獎，由桃園市桃園區鎮撫街「愛心聯盟生鮮超市」開出，為傳統長型紙本發票，幸運得主至今還沒現身。

另有3張中獎發票，消費金額也在百元以下，包括台北市北投區光明路上「大苑子」開出的80元鮮百香果綠發票，高雄市三民區天祥一路上「50嵐」開出的綠茶及鮮奶青發票，和彰化縣全家「福興番花店」開出的100元菸品發票。

消費金額最大一張，則為統一超商台北市士林區「福氣門市」開出的354元酒品及食品發票，購買品項包括爽啤、麒麟霸及鱈魚香絲等。

財政部提醒，5、6月期統一發票領獎期限至11月5日止，趁還來得及，快找找家中散落發票，以免錯失大獎。5、6月期統一發票特別獎（1000萬元）號碼為03016191 ，特獎（200萬元）獎號為62474899。（編輯：楊凱翔）1090922

(中時新聞網)