台北地方昨晚針對立委收賄案中羈押的9名立委及助理、業者及白手套召開移審接押庭，凌晨裁定立委蘇震清、陳超明、廖國棟三名現任立委繼續羈押。台北弟地院上午在北院召開記者會說明羈押理由。蘇辦公室主任余學洋、陳辦公室主任梁文一也都續押。

台北地院續押蘇震清、陳超明與廖國棟，召開記者會說明。

台北地院說明，合議庭由法官蔡宗儒、商啟泰與審判長黃怡菁組成，為了節省時間，從昨天晚間8點起，分別由3名法官開庭訊問，直到凌晨2時30分，合議庭訊問被告，陸續諭知裁定結果。

合議庭認為蘇震清、廖國棟與陳超明涉犯貪污治罪條例職務上行為收受賄賂罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，應予羈押，但3人為現任立委，依憲法增修條文規定，需要立法院許可後，才能後續強制處分。

合議庭隨即簽請北院院長函請立法院許可，分別在凌晨4點40分以及上午8點20分由法警送達立法院，但直到立法院上午上班後8時20分才正式收文。上午開議後，立院朝野黨團一致同意繼續羈押。

認定郭因認罪，已無勾串、滅證之虞，裁定100萬元交保。另外，因立委趙正宇涉犯罪名為財產來源不明、逃漏稅捐輕罪，法官認為應沒有必要棄職逃亡，趙已無羈押原因，裁定無保釋放。

至於廖國棟辦公室助理丁復華因認罪，已繳回犯罪所得，獲50萬元交保並限制住居、出境、出海；趙正宇辦公室主任林家騏也已認罪，獲100萬元交保。

(中時新聞網)