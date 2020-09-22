教育部國教署近年積極辦理「原住民重點學校新校園運動」計畫，第一階段補助各校30萬元經費，學校將原民文化、部落意象等元素融入校園，再由縣市初審、現地評分及績優評選等程序擇定績優學校，進行第二階段校園全面大改造，兩屆已產生60所績優學校，讓學生在更優質的校園中學習原民文化傳承。

新竹縣尖石鄉尖石國小是第一屆績優學校，學校將原有的遊戲器材區進行改造，在校園中打造「Klapay微型部落」，建置具有泰雅文化的瞭望台、樹屋、穀倉及竹屋等傳統建築，並搭建及美化泰雅竹牆。

尖石國小表示，校園擁有屬於泰雅文化的學習空間，提升自我文化的認同，完工至今一年多，學校在微型部落舉辦各種活動，今年以最傳統的「入倉祭」開啟新的學期，在耆老的帶領下，使大家更了解泰雅文化之美。

花蓮縣最南端的富里鄉永豐國小，於去年第二屆獲評第一級績優學校，時隔一年，學校經校內討論並與部落耆老、藝術家及族人交換意見，規畫在第一階段施作的聚會所及廚房兩棟傳統屋周邊打造「Pangcah文化新殿堂」，以傳統工法及阿美族元素，將原住民起居、禁忌、禮儀、飲食及生活智慧等，在校園中實景呈現。

教育部國教署表示，改造校園環境，使教學空間更貼近教育精神並融入課程，對學校是一項挑戰。過去兩屆「原住民重點學校新校園運動」，翻轉原民師生對學校的想像。從部落參與、史料考究及師生共做，為部落及校園空間注入更深的文化底蘊。

(中時 )