根據投信投顧公會統計，境外高收益債券基金規模已經從3月的6089億元低點迅速上升，8月甚至一舉突破7700億元，連續5個月規模增長，並創近半年新高，近半年增幅達26%。眼見低利環境持續，具備相對較高收益的高收益債券基金，預期仍將是投資人青睞的焦點。

摩根投資基金-環球高收益債券基金產品經理黃奕栩表示，新冠疫情衝擊國人進場意願，今年第一季境外高收益債券基金規模便減少2,185.65億元，導致規模於三月跌至6,089億元，為2012年7月以來的新低水位，所幸，隨著疫情趨緩引領投資信心回溫，推升高收益債券基金規模自4月以來連續5個月成長，8月規模來到7703億元。

黃奕栩指出，FED上周會議決定將聯邦基金利率在0%-0.25%目標區間不變，並預計可能將利率保持接近零的水平直至2023年底，低利率的預期，可能促使投資人在資金寬鬆的環境中，可承受的投資風險內，追逐高收益標的。

因此，黃奕栩估計，考慮目前高收益債券基金規模尚未回到疫情發生前的8000億元常態水位；再者，隨經濟面、企業獲利和投資信心逐步回升，因此，在未來的低利期間內，對收益型商品的需求有增無減，高收益債券基金買氣有望再升溫。

黃奕栩提醒投資人，目前市面上高收益債券投資區域相當多元，以美國高收益債券交易市場相對活絡，除了流動性高，也提供相對較高的殖利率，因此，建議選擇美國純度較高的高收益債券基金，然因不知全球景氣何時能擺脫疫情拖累，所以要避開獲利能力不佳、償債能力有疑慮和高違約標的。

(時報資訊)