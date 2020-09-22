第二季後，兩岸車市回溫，裕日車(2227)第一季為谷底，第二季單季每股獲利回升至4.94元；展望第三季，隨著轉投資大陸東風日產汽車銷售持續升溫，第三季裕日車認列轉投資獲利可望進一步增加，整體下半年估賺逾一個股本，明顯優於上半年。

此外，台灣市場方面，裕隆日產汽車預計十月上旬推出全新國產轎車NISSAN ALL NEW SENTRA，也可望帶動營業利益逐步回溫。

受到疫情影響，裕日車今年第一季單季EPS僅0.6元；第二季後，大陸解封帶動車市迅速回溫，在金雞母大陸東風日產貢獻利益回溫下，裕日車單季每股獲利回升至4.94元。上半年EPS為5.53元，低於去年同期的10.29元。

第三季以來，大陸車市銷售進一步增長，大陸東風日產7、8兩個月都出現單月新車銷售10萬輛的佳績，可望挹注第三季貢獻裕日車投資收益超越第二季的17億元。法人看好，裕日車下半年將賺逾一股本，全年EPS可望將超越15元。

裕日車下半年可望受惠疫情過後，中國大陸車市逐步回暖，若明年大陸車市重拾成長動能，有利於明年裕日車大陸轉投資貢獻比今年增長。

國內車市方面，裕隆日產汽車預計10月起重量級新車、全新Sentra開始交車，下半年營業利益可望優於上半年。

(時報資訊)