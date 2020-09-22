2022年台北市長選舉備受矚目，國民黨內除了立委蔣萬安、革實院長羅智強均有意角逐外，近日傳出前高雄市長韓國瑜也有意參選，前國民黨副主席、前台北市長郝龍斌今天表示，熟悉市政又願意積極參與的人選愈多愈好，相信國民黨有良好的民主初選機制，能推選出最強候選人。

羅智強今天舉行「伊羅寓言-國王貓」新書發表會，邀請前總統馬英九、前台北市長郝龍斌出席，媒體關注兩人的出席是否意味力挺羅智強參選台北市長。被問到此時，馬英九笑說，這可以做很多詮釋。

郝龍斌則說，羅智強是國民黨優秀的戰將，仔細看過羅的新書後，覺得內容充分發揮戰將特性，以及對時事的了解，羅用預言方式喚醒民眾對政治問題省思和覺醒，這是很好的事情。

郝龍斌強調，若從台北市長角度來看，羅智強、蔣萬安或是更多年輕世代，有理想、抱負、戰鬥力的年輕人，都應該積極來參與，未來台北市長參選人必須了解市政，一上任就能接手重開機，而不是先胡亂做兩三年後才進入狀況，從這個角度來看，羅智強是適任的人選。

近日傳出前高雄市長韓國瑜有意角逐台北市長，媒體詢問韓國瑜是否合適？郝龍斌表示，他已經強調過，只要是國民黨戰將、對台北市政夠了解、願意積極參與，這類人選愈多愈好，國民黨內有非常好的民主初選機制，透過機制產生最強候選人，積極爭取勝選。

至於韓國瑜是否了解台北市政，郝龍斌指出，「他所提到的幾位人選，都對台北市政有非常深入的涉入也夠了解」。

(中時 )