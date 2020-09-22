南僑(1702)8月自結稅後純益1.04億元，創今年新高，今日開高後，多頭力守平盤之上，表現相對強勢。第4季進入冷凍麵團及烘焙油脂傳統旺季，法人樂觀看待第4季營運表現。

南僑8月自結稅後純益1.04億元，創今年新高，月增48.57%，年增36.84%，每股純益0.42元，前8月稅後純益為4.81億元，年減10.09%，每股純益約1.93元。

南僑泰國新增的產線產能成為營運成長的新活水，第一條生產已在6月量產，生產米果製品，全產能開出後，貢獻年營收10億元，而第二條生產線，將以麵包零食為主，目前設備已到位，今年底可望開始量產，加入營運貢獻行列。

南僑在泰國經營長達29年，泰國南僑在原有工廠旁取得2萬坪土地，2018 年10月開始進行建廠擴廠計劃，初期投資約13.7億泰銖，興建一棟廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，預計2020年第四季全部投產。

(時報資訊)