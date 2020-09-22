據勞保局統計，截至今年9月中為止，包括台北市住院病患家事服務職業工會、大台中殯禮服務職業工會、高雄市竹工職業工會及桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會等4個職業工會積欠勞工保險費已超過繳費寬限期，勞保局已先把4個職業工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員權益影響至鉅，但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。

勞保局官員提及，欠費的4職業工會，其中以台北市住院病患家事服務職業工會欠費最久，從2018年11月至今仍未繳清，而大台中殯禮服務職業工會則從2019年7月欠費至今，本期新增為高雄市竹工職業工會及桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會。

勞保局官員指出，若職業工會的欠費是因保險費遭違法挪用，將涉及侵佔罪，勞保局即移送檢調單位偵辦。

(中時 )