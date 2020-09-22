擁有亞洲罕見FFC燒製技術的凱撒衛浴（1817），近年在台灣、越南投資擴廠，四千坪的苗栗造橋發貨中心、1萬坪的越南櫃廠去年完工投產。凱撒衛浴董事長蕭俊祥看好預售屋市場，於北中南設立「瓷藝光廊」，台中旗艦店於22日盛大開幕後，高雄左營店也將在11月開幕。

法人表示，凱撒衛浴今年前八月合併營收14.77億元，與去年同期持平，上半年每股稅後賺1.17元；今年在完成全台三大旗艦門市佈局之後，今年業續可望成長15％。

凱撒衛浴是首批進入越南市場的台商，北越、中越、南越佈局完成,與日本知名品牌INAX數次上演近身肉持戰，最終搶下其一半的市佔率，晉身越南衛浴市場第二大品牌。

凱撒衛浴不只生產製造，也著力研發，以時尚造型、價格合理、容易維修三大特點站穩修繕零售市場，營收約占公司業績九成；近年來積極開發建案市場，在內湖、苗栗、 台中、左營設立「瓷藝光廊」，展示系列商品，更貼近消費者。

「瓷藝光廊」台中店以純白色為設計主調，簡約時尚。搶下高市占率的FFC五大面盆系列、市面罕見的1公尺寬設計師款面盆、銀髮族沐浴單體設備都在展示之列；二樓則是多種細密氣泡花灑、免伸手自動彈出Caesar Space防水衛浴收納櫃組，為近年市場的明星產品。

眼光長遠的蕭俊祥在成立初期，每年即投入營業額的2％在研發工作，現在台、越二地研發部門約為50人規模。他表示，凱撒衛浴資本額比不上國際知名大廠，只能採長期抗戰策略，但拿下八屆「台灣精品獎」的實力也直接宣告，凱撒衛浴擁有強大的創新研發力道。

(工商 )