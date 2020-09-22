孔劉的大叔魅力席捲全亞洲，而他的精壯身材一直都是外界關注焦點，令人看了口水直流，他出道以來，都保持著好身材，無論是腹肌、胸肌、背肌，甚至是二頭肌缺一不可，也讓外界疑惑，他是怎麼做到的？原來最大的關鍵就是從不曾懈怠過的毅力，孔劉的自我管理真的太強大了！

男星固定會健身似乎不稀奇，但孔劉的教練坦承，他每天都會到健身房報到，且一待就是3小時，如果遇到要拍電影或是需要露身材的工作，甚至會一天來兩次，意志力十分驚人。

孔劉通常會先做10到15分鐘的熱身運動，接著做重訓，最後才是有氧運動，兩種各花費一小時，他最重要胸肌上、中、下三區塊的訓練，如果要拍片的話，也會針對角色設定做出變化。

孔劉會和好友李棟旭去健身，因此兩人曾在節目上大談健身經，還開玩笑別問他有沒有腹肌，應該要問腹肌有多深才對，而孔劉之所以會那麼精進，全是因為脂肪一旦開始堆積就很難挽回，因此一刻都不能鬆懈。

而在飲食方面，孔劉更是做到滴水不漏，幾乎都只吃雞胸肉、地瓜和蔬菜，儘管教練叫他放輕鬆，偶爾可以吃好一點，不會影響到身材，但孔劉還是會打電話取得教練同意才破戒，另外，他也很愛自己煮飯，因此平常都吃得很健康，以蒸或烤的方式處理食材，不加調味料。

看完小編也只能說，男神不是那麼好當的啊～

在 Instagram 查看這則貼文 이동욱李棟旭台灣站（@leedongwook_1981）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 13 日 下午 8:42 張貼

(中時新聞網)