民進黨國際部副主任兼發言人謝佩芬，22日在臉書自爆遭任職台灣制憲基金會的的陳姓男子遭跟蹤騷擾，導致她不敢獨自出席公開活動，民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農意外躺著中槍；台灣制憲基金會今發聲明稿表示，對於陳姓員工造成謝佩芬小姐困擾深表遺憾，也允諾會盡全力處理該事件。

由於週刊引用一張陳姓男子照片時，放了一個通訊軟體的LINE截圖，內容是「我最近發現，前一陣子佩芬有在追吳怡農，有約過他」；讓吳怡農躺著也中槍。

由獨派大老辜寬敏成立的台灣制憲基金會，近來力推制憲意向公投。今年5月媒體接獲爆料，一名從該基金會離職的女職員，指控基金會張姓副執行長，涉及言語、文字等性騷擾，讓她十分不舒服，已提告，誓言討回公道；當時基金會回應，已將張姓副執行長無限期停職，並待司法審理結果，再作適當處理。」

不料一個月後，卻爆出前張姓副執行長又回基金會當志工；基金會發出聲明稿，坦言張男志工身分的事實，並指出「目前張姓員工出於自願協助基金會相關事務，皆以『志工身份』，既無支薪，亦無相關權限，特此聲明。」

日前謝佩芬在臉書爆料被騷擾一事，整整3個月後，今又有周刊報導，台灣制憲基金會陳姓員工涉嫌騷擾謝佩芬；基金會今發聲明指出，經謝佩芬及有關人士，向基金會投訴陳姓員工，疑有不當行為後，基金會立即約談陳姓員工，並予以嚴訓。並告誡陳姓員工，需謹慎處理人際互動。

聲明指出，昨日（21日）在基金會對於鏡周刊報導，毫無所悉之前，已要求陳姓員工當面就此事向謝佩芬道歉，陳姓員工本人也極願意為造成謝佩芬的困擾，表達最深的歉意。縱有今日的報導，基金會仍不會改變對此事的嚴肅基本態度。

聲明表示，基金會與謝佩芬參選大安區立委前，就已熟識，並曾邀請謝佩芬錄製本會網路節目，互動一向良好。對於本會陳姓員工造成謝佩芬的困擾，深表遺憾，也允諾會盡全力處理該事件。

謝佩芬日前在臉書發文，「不僅頻繁現身她的個人行程，還對外宣稱2人正在交往甚至還會打電話強迫聽他唸聖經、密集傳訊，種種離譜行徑，經友人反映及勸阻未果，陳男仍舊故我，讓她困擾不已。」

(中時 )