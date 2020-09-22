光芒隊今（22）日以2比1力克大都會隊，加上洋基隊以5比11輸給藍鳥隊，光芒在美國聯盟東區封王的魔術數字只剩M1，只要明天再贏大都會或者洋基再輸藍鳥，光芒就可登上暌違10年的美東王座，上次光芒分區封王是在2010年。

大都會隊在國聯東區排名第4，進入季後賽的機會很低，唯一的亮點是王牌投手狄葛朗爭取國聯賽揚獎3連霸。今天他先發7局奮力飆出14次三振，被擊出4支安打、包括1支陽春全壘打，失掉2分都是自責分，戰績4勝2敗、自責分率2.14。

狄葛朗的勝投、自責分率雖不算特別突出，但三振數94次已躍居領先。且在第3局就飆出8K，平個人在2014年創下的前3局最多K紀錄，而且單場14K也是今年大聯盟投手最多。此外，狄葛朗本季已有3場比賽至少投出12K，這項紀錄並列大聯盟第1。

大都會隊剩下6場比賽，狄葛朗應該還會再先發1次，他必須把目前的成績再向前推進，才有機會3連霸國聯賽揚獎。

(中時 )