受到新冠肺炎疫情影響，許多商家營運受衝擊，有些商家為節省開支，更加精打細算，產險業者表示，卻往往忽略潛在的風險危機，商業保險讓保障面面俱到。

根據消防署統計，108年度建築物起火原因以「電器走火」與「爐火烹調」發生頻率最高，分別高達3,046與3,113件，這兩項亦是商家店面起火常見的原因，而一旦發生火災，其所造成的損失對業主來說無疑是個沉重的打擊。

除了火災之外，和泰產險表示，在颱風季時也曾發生颱風季節時，廣告招牌因颱風吹落而造成人員傷亡或車輛財物受損，業主須對此負擔賠償責任等等。旺旺保也指出，客人在店裡滑倒受傷，餐廳多一項，客戶食物中毒，也都是常見的開店的風險。

上述風險有可能發生後便造成極大損失，尤其中小企業、商家店舖的風險承擔能力較小，因此除了做好營業安全措施，和泰產險建議業主可以妥善利用保險來作為風險轉移的工具。

和泰產險表示，該公司有「和你旺」五合一保險專案，是店鋪常用保險的懶人包，包含了許多商店會面臨的主要風險，從商業火災保險、公共意外責任險、僱主意外責任險、產品責任險，現金保險，五大保障一次到位，其中投保商業火險日額乙型方案者，如因主管機關可追溯任何人罹患法定傳染病而命令限制該經營場所須暫時關閉或停業，也可獲得每日定額的停業補償保險金。

旺旺保則有「鴻運保」供店家承保，主要保障有公共意外保險、商業火災保險、 僱主意外責任保險 及現金保險；國泰產險表示，該公司「壓箱保」專案，分餐飲、補習班、診所、其他店舖四種，其保費受到不同行業計價的費率影響，有不同項目的保額，以及不同行業的計價費率，因而保費也不一。

除了套裝方案，和泰產險等多家產險都提供客製化的彈性，讓不同類型產業的店家可以依自身需求從中選擇合適的險種組合。透明化的保費設計，業主可直接將投保組合之各項保費加總，總保費即可一目了然，自主報價免等待！

和泰產險提醒，大環境越不景氣越要注意危險分攤，選擇合適的保險商品，讓付出的保費發揮最大的保障效果，萬一發生事故，還可獲得保險公司的專業支援陪同解決，對於商家及顧客都有保障。

(工商 )