中國人民銀行公告，為維護季末流動性平穩，22日進行總額人民幣（下同）3,500億元的逆回購（附賣回）操作，其中7天期2,000億元，14天期1,500億元，利率持平在2.2％和2.35％。由於22日沒有逆回購到期，等於人行單日向市場淨投放3,500億元，規模創下15日超額續作中期借貸便利（MLF）以來的單日新高。

中新網報導，值得注意的是，自8月7日以來，人行除9月15日開展6,000億元MLF操作未進行無逆回購操作外，其它32個工作日均開展逆回購操作，累計實現淨投放10,800億元。

天風證券研究所固定收益首席分析師孫彬彬表示，8月以來，人行利用密集和相對大額的逆回購操作對沖政府債券發行繳款影響，在8月和9月連續進行增量MLF投放，以呵護銀行體系流動性。這也表明，人行對當前商業銀行所面臨的負債結構問題有所關注。

(工商 )