近來演藝圈頻傳噩耗，「東區羅姐」羅霈穎、「小鬼」黃鴻升皆在家中猝逝，讓許多獨居者對自身安全更加關注，名嘴王瑞玲日前上節目《震震有詞》時，就透露先前在浴室滑倒出意外，倒地昏迷3小時才清醒，至今回想起來仍心有餘悸。

名嘴王瑞玲透露過去有次泡澡時，因為熱水溫度調的較高，加上低血壓的關係，沒想到跨出浴缸時竟然跌倒，雖然沒有因此受傷，卻整整昏倒近3個小時，而且當時家中剛好沒人在，但還好恢復意識後並無大礙，僅驚訝自己赤裸沒穿衣服，讓她直呼自己的運氣真的很好。

不過話鋒一轉，提到自己大嫂哥哥就沒這麼好運，她表示對方有高血壓病史，某天在工地摔倒後送醫，由於血塊凝結在頭部，導致臉部脹大變形，醫師表示開刀取出可能變成植物人，不拿掉則會死亡，兩種選擇讓家屬難以抉擇，王瑞玲則建議大嫂開刀取出血塊，依狀況再決定，未料病患撐不到一週就離世了。

對此急診科醫師表示不管淋浴或泡澡，溫度變化會立刻影響血管脹縮，此刻若血液上不到大腦會立刻暈厥，而這往往讓人沒有時間做出反應，此時像是腦出血等狀況，就會在此刻發生。

(中時新聞網)