前總統馬英九今天出席革實院長羅智強「伊羅寓言-國王貓」新書發表會，被問到海峽中線是否消失，馬說，過去大致尊重海峽中線，現今狀況與最近一連串美台關係有關，他不希望這樣子，可是這也不是我方單決定，他十分憂心兩岸關係日漸緊張，也許雙方都不想真正進入戰爭狀態，但一旦擦槍走火，恐怕就難以收拾。

台美近期關係密切，美國衛生部長阿札爾、國務院次卿柯拉克近日訪台，在台美關係升溫之際，大陸派出多架軍機擾台，甚至超越海峽中線，大陸外交部昨甚至提及「不存在所謂的海峽中線」，讓台海局勢陷入緊張狀態。

詢及兩岸是否已經沒有海峽中線的說法，前總統馬英九上午出席革實院長羅智強新書發表會前強調，當然不認同，在1979年前中共飛機不會超過中方離岸15海浬，但兩國論出來後，這個慣例就被取消，共機雖飛到15海浬以外，但當時大致尊重海峽中線。

馬英九指出，但現在的狀況，可能是因為最近一連串美台關係發展有關，當然他也不希望這樣子，可是這也不是我方單方決定。媒體追問兩岸狀況日漸凶險，馬說「是啊！這是我們一直非常憂心的」，也許雙方都不想真正進入戰爭狀態，但一旦擦槍走火，恐怕就難以收拾。

(中時 )