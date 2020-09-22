黃子哲痛批蘇貞昌18日在立院備詢時公然扯謊。（黃福其攝）

國民黨記者會看板，呈現各家民調。（黃福其攝）

國民黨記者會有關《科學人》雜誌在臉書刊登農委會廣告文。（黃福其攝）

國民黨今天召開「為了洗白萊豬的危害，DPP不擇手段洗腦人民」記者會，質疑執政黨為了洗白含瘦肉精美豬的危害性、不正當性、不合理性，不僅動用國家預算做荒謬的廣告宣傳，洗腦人民；更利用假民調、假訊息誤導社會風向，砲轟行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲及衛福部長陳時中等3人「蘇陳中」根本向蔡總統及美國「輸誠中」。

文傳會主委王育敏說，日前《科學人》雜誌在臉書刊登農委會廣告文，聲稱國內禁用萊克多巴胺是因萊豬不好吃，更說「加了萊克多巴胺，可以增加收益又環保」，誇張內容引發爭議而緊急下架，但已凸顯農委會的辯護力道因理虧而薄弱，只能以荒謬、無厘頭的論調來對人民洗腦，令人質疑農委會成為美豬進口商的「文宣部門」？

她指出，從農委會主委陳吉仲的辯解，可發現農委會透過媒體廣告預算洗白萊豬絕非只有這一則，但《科學人》雜誌的臉書廣告文並未依預算法規定明示是「廣告」，且要揭示辦理或贊助機關、單位名稱，不得以置入性行銷方式進行。農委會顯然已違反預算法規定，須說清楚是否有隱匿其他類似的廣告宣傳，並清楚揭露廣告採購金額及計畫內容。

此外，民進黨更操弄「脫離民意」的民調帶風向。根據民進黨釋出內部民調指稱，開放美豬牛的正反意見皆呈現43％，意即正反意見各占一半。這項結果與近期各家民調單位的調查結果相距甚遠，包括美麗島電子報民調「73.7％民眾反對瘦肉精美豬進口」；TVBS民調「進口含瘦肉精美豬，64％民眾不贊成」；東海政治系美豬民調「6成6台中市民挺瘦肉精零檢出」；國政基金會民調「7成民眾反對瘦肉精美豬、6成不認同可換到國際地位」等。

王育敏隔空質問民進黨祕書長林錫耀，應說明該份「自欺欺人」的民調何時做的？委託誰做的？

副主委黃子哲指出，行政院長蘇貞昌18日在立院答詢製造假訊息、公然扯謊。第一、蘇說2012年3月馬政府開放含萊克多巴胺牛肉進口；但其實卻是在2012年7月25日立院三讀通過修正食品衛生管理法，才准許進口萊劑牛肉，附帶決議禁止豬肉及豬、牛內臟。第二、蘇說2012年7月5日聯合國食品法典委員會（CODEX）通過萊劑安全容許量，他時任民進黨黨主席同意採取國際標準；但當時同意的只是美牛，不是美豬。

第三、蘇說全球有100多個國家分別開放萊豬進口，只有台灣不開放，但國際包含歐盟成員國、大陸和俄羅斯等160個國家，都禁止使用萊克多巴胺。第四、蘇說非洲豬瘟僅剩台日兩國守住，但農委會網站上卻寫著，全球共有65個國家通報有非洲豬瘟，其他國家並沒有發生疫情，除非限縮至東亞地區，否則不能說成是「僅剩台日兩國守住」。

黃子哲說，「樹不要皮必死無疑，人不要臉天下無敵」，國民黨台南市議員舉發有偽造三倍券，被依社維法送辦，結果的確有偽造三倍券，蘇貞昌應要把自己依社維法送辦因散布謠言、破壞社會秩序。

副主委李永萍強調，美國食藥署都證明萊豬會顫抖、摔倒、危害飼養人員，引起許多環保及勞工團體抗議，造成美國的萊豬下降，因此三大品牌進口商都不用萊劑。我國農委會不標注危害，反倒作洗白文，應嚴厲譴責。民進黨的廣告文案、民調結果、訊息內容都站不住腳，根本原因就是萊豬進口明顯危害人民的食安健康，社會民意呈現強烈反彈的趨向。民進黨硬要逆勢而為、強辯護航，當然會漏洞百出，難以圓謊。

(中時 )