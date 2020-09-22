對全球新冠疫情的不安，隔夜華爾街股市全面下挫，南韓股市上午延續了跌勢，近午間跌勢加劇。

周二南韓KOSPI指數49點或-2.0%，為2340點。

歐洲多國出現新冠疫情的不安，英國可能採取全國的封鎖，加深全球需求的不確定性。

美國聯準會主席包爾(Powell)表示，從新冠疫情回到一個完全的復甦，需要相當的(considerably)長久時間。言論刺傷了投資人信心。

美國前食品藥物管理局主管高特例(Gottlieb)指出，美國在今年底前可能還要經歷至少再一波的新冠肺炎病毒。

華爾街股市主要指數全面下挫，道瓊工業更大跌1.84%。

上午主要大型股皆下跌。三星電子跌0.51%，SK海力士跌1.66%。主要網路股和汽車股皆下跌。

三星生物製藥小漲0.54%，暫報74.4萬韓元。該公司上午宣布與瑞典/英國製藥公司阿利斯康(Astrazeneca)簽訂長期藥物製造和供貨合約。另一製藥廠賽特瑞恩(Celltrion)則大跌4.4%。

結束昨日收漲，韓元上午跌6.15韓元，1164.15韓元兌一美元。

(時報資訊)