探針卡及LED設備廠旺矽（6223）受華為遭美制裁升級、影響智慧型手機相關測試需求影響，投顧法人預期2020年下半年營運動能轉弱。不過，公司將積極爭取市場版圖重整後催生的新商機，預期營運後市可能不如預期險峻，並預期LED測試設備業務衰退幅度將趨緩。

旺矽股價7月27日攻上167元的13年新高，隨後一路拉回、9日下探100.5元，1個月來修正幅度達近4成，近日於102～115元區間盤整。今（22）日股價開低後在買盤敲進下翻紅走揚，最高上漲2.38％至107.5元。三大法人偏空操作，上周迄今合計賣超1544張。

旺矽受惠5G及高速運算晶片測試需求強勁，帶動探針卡產能滿載，加上新事業營收貢獻規模持續成長，2020年上半年合併營收29.14億元、年增15.24％，創同期新高，歸屬母公司稅後淨利3.65億元、年增達1.67倍，每股盈餘（EPS）4.57元，雙創近9年同期高點。

不過，旺矽近期營運動能轉弱，2020年8月自結合併營收4.78億元，較7月5.21億元減少8.12％、較去年同期5.02億元減少4.74％，降至近半年低點。不過，累計前8月合併營收39.14億元、年增11.97％，仍續創同期新高。

投顧法人指出，探針卡對旺矽營收貢獻超過5成，受美國對華為制裁升級、限縮其晶片供給影響，相關智慧型手機應用處理器（AP）及系統單晶片（SoC）訂單需求減少，致使旺矽下半年營運動能趨緩，預估第三季營收可能季減5％、第四季衰退幅度將進一步擴大。

雖然華為禁令風險影響揮之不去，但投顧法人指出，聯發科亦為旺矽主要客戶之一，面對智慧型手機AP市場版圖重整，公司將積極爭取催生的新商機，其中用於高階AP的MEMS探針卡最快第四季進入認證階段，認為旺矽營運後市可能不如預期險峻。

此外，旺矽LED測試設備業務鎖定非蘋陣營拓展，雖受諸多逆風干擾，今明2年營收估將下滑，但預期降幅將逐漸趨緩。公司續聚焦貢獻LED測試設備營收約30％的垂直共振腔面射型雷射（VCSEL），並看好2021～2022年micro LED需求崛起，將帶動業績回升。

(時報資訊)