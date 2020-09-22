台北市內湖區昨（21） 日晚間傳出三重客運公車開上人行道，釀1死1傷。現場有目擊證人指出，當下司機也嚇壞了，驚慌吐出「我睡著了」。據了解，警方初步偵訊公車駕駛後得知，疑似是駕駛睡著不慎釀禍，而事發當時，公車後方一名許姓男子目擊整個過程，遂下車查看，孰料返家後，才驚覺死者竟是自己的父親。

這起事件發生於昨晚，許姓司機駕駛三重客運藍26路線公車，行駛至內湖路一段上，而當時路口處於紅燈狀態，但公車卻突然失去方向，趨車開上人行道，撞毀多輛停放的機車外，更直衝撞坐在機車上休息的54歲許姓男子，許男救出時已無呼吸心跳，送醫不治；另一位在路邊巡邏的西湖派出所員警也遭波及，所幸送醫檢查後，僅頭頸、手臂等部位受傷，目前已無大礙。

事發當時，一名許姓男子就剛好坐在後方的公車，目睹整個車禍過程，當時他也下車查探欲關心傷者狀況，孰料，返家後觀看電視新聞，才發現該名死者就是自己的父親，讓他情緒幾近崩潰，現場目擊證人指出，事發當時他上前關心時，只見司機驚慌地說「我睡著了」。

警方調查，47歲的許姓駕駛，駕駛三重客運藍26線公車，行經案發路段時疑似「睡著」，不慎誤踩油門撞上人行道，撞毀機車24輛，造成54歲許姓行人死亡、西湖所鄭姓警員受傷送醫、傷勢有待後續觀察，未來將朝過失致死罪方向偵辦。

(中時新聞網)