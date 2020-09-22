【政新鮮】美加碼對台軍售消耗財庫？王世堅：自由不是免費

外電報導美國川普政府計畫增加對台軍售，將一次出售7項主要武器系統，價值約數十億美元規模罕見，台北市議員王世堅接受《中時新聞網》訪問引用「Freedom is not free.」箴言表示，自由不是免費，是要付出代價的，這個代價包括購買武器精進我們的國防，還有我們國人也要獻身從軍，在各個工作崗位上保護我們國家。

王世堅說，在民進黨政府治理下，處理兩岸關係一直主張「維持現狀」策略，但卻頻頻遭遇陸方派軍機繞行步步進迫，為了維護台灣的國家安全，透過軍售案增強與美國的盟友關係，是有助於我們對抗大陸的打壓，再者，「台美的合作涉及自由民主國家的普世價值，而這個價值是遠高於利益的」，現在台海局勢持續緊張，王世堅認為未來在台灣不挑釁的情況下，而被陸方侵犯的時候，不只美國，日本還有其他國家也都會來聲援我們台灣。

針對兩岸情勢，王世堅也強調，台灣並沒有做錯任何事，只是不接受「一國兩制」，表示自去年以來看到反送中事件，大陸撕毀了他們的承諾，違背對香港一國兩制的承諾，這看在我們兩千三百萬國人的眼裡，更是害怕更沒辦法接受，就連國民黨的台派這麼溫和的王金平要去海峽論壇，都被央視曲解說是來求和的，揶揄國民黨是一群要飯的，即便自己是民進黨，跟國民黨政策主張對立，但看到他們被這樣羞辱，站在同為台灣人的立場，其實看了也很難過。

（攝影剪輯／陳威成）

(中時新聞網)