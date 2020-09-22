藝人「小鬼」黃鴻升16日因主動脈剝離猝死家中，靈堂開放三天弔唁，不少親朋好友都到場送最後一程，不過網紅陳沂卻發現有名網美疑似把靈堂當作景點打卡，在臉書截圖砲轟，該名網美的IG也湧入許多謾罵聲，對此，網美辯駁「輪不到某些人憑幾張照片對我這個人指手畫腳」。

陳沂21日晚間在臉書上傳兩張截圖，6字開酸「網美打卡景點」，仔細一看，原來是一名叫馬薏雯的網美，戴著黑帽、口罩，身穿深色的服飾，手捧白玫瑰在小鬼的靈堂拍照打卡，哀悽地寫道：「第一次見，也是最後一次見」、「二十一公克的靈魂，化作天使守護著大家」。

此舉動遭到大批網友撻伐，將她的IG灌爆，「去別人靈堂打卡好玩嗎」、「人家粉絲難過得要死，還在那邊拍網美照，真的很厲害ㄟ」、「把追思會當打卡聖地真的有夠荒謬」、「說真的妳那組照片真的會讓人看得不舒服」，而且還被網友抓包穿著同樣的衣服，趕場去「重口味市集」打卡拍美照，再度被噴「到底有什麼問題？追思會變成個人穿搭秀？」

面對排山倒海的批評，馬薏雯留言反擊：「如果家屬感到不舒服我會配合刪文，但輪不到某些人憑幾張照片對我這個人指手畫腳，都是完全不認識我的人，這輩子也不會認識到的關係，謝謝」，目前該貼文已關閉留言功能，仍抵擋不住網友在別處持續的留言砲轟。

(中時新聞網)