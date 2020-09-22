台灣股匯走勢周二(22日)持續脫鉤，台股早盤跌勢擴大至逾百點，新台幣兌美元匯價則是一路升破29元關卡，早盤更是一度大漲1.88 角，最高價來到 28.970元。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，新台幣這麼強有點讓人意外，但這是大家必須面對的新時代。

謝金河表示，新台幣匯價升破29元關卡，，有人說是衝破楊金龍防缐。截至外資賣超台股6328億元，外資賣超台股，也不斷地把資金滙出，按照過往經驗來看，外資不斷把資金匯出，新台幣勢必會隨之下挫，但今年台幣不貶反升，這其中有幾個因素，一來是美國聯準會(Fed)降息，存美元，利率幾乎是零，造成美元弱勢，全球貨幣大多數呈現升值，新台幣也不例外。

第二個原因，外資把資金匯出，但有更多的內資回流，導致央行努力阻升，但效果有限。第三，美國對於台灣央行是否操縱滙率非常注意，這也使得央行不敢太過明顯操作外匯，台幣的升值變成難以抵擋的趨勢。

謝金河指出，新台幣大幅升值，一定會衝擊出口產業，過去台幣一升破30大關，產業人士一定會出來喊救命，但這現象今年以來比較少見，惟倚賴出口的工具機產業看起來壓力很大。謝金河強調，若要抵擋匯損壓力，產業必須努力提升毛利率，努力升級轉型，加上新台幣升值背後所代表的資金潮，對於內需相當有益處，要記得1990年新台幣可是一路漲到25.56兌1美元的態勢。

(中時新聞網)